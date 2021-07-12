مناقشة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ مساعدة الصليب الأحمر للمتضررين من جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الذي يزور وادي حضرموت، بدء تنفيذ أنشطة مشروع مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتعرف الوكيل السعيدي بحضور رئيس فرع الجمعية الوطنية للهلال الأحمر اليمني بوادي حضرموت الدكتور مرتضى بن يحيى، وعدد من أعضاء فرع الجمعية بالوادي، من أعضاء فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على طبيعة الأنشطة المدرجة في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في كل من محافظة لحج ومديريات وادي حضرموت ويستهدف كبار السن والمعرضين للخطر من ذوي الأمراض المزمنة في أربع مديريات بوادي حضرموت هي القطن وشبام وسيئون وتريم ، والتدخلات المطلوبة من السلطة المحلية لإنجاح مهام الفريق في هذا المشروع .

وأشار أعضاء فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إجمالي المستفيدين من المشروع يبلغ عددهم ألف مستفيد موزعين على المديريات الأربع المستهدفة.

وأكد الوكيل السعيدي مساندة السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تخدم المعرضين للخطر من الأمراض..مشددا على أهمية التوازن في توزيع أعداد

المستفيدين وفقا لحجم السكان المحليين والنازحين في كل مديرية.