السعيدي يؤكد على اهمية تعزيز و تنظيم عمل المرافق والوحدات العاملة بمطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، حرص وإهتمام السلطة المحلية على مساندة الإجراءات الكفيلة بتعزيز و تنظيم و ترتيب عمل المرافق والوحدات العاملة بمطار سيئون الدولي بحسب مهامها وواجباتها المحددة سعيا نحو تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.



وأشار الوكيل السعيدي في لقائه اليوم بمدير عام مكتب طيران اليمنية بسيئون كفاح عبد الله، بحضور مدير عام مكتب السياحة بالوادي والصحراء

علي السقاف، على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل استمرار تحقيق المزيد من النجاحات التي حققها مطار سيئون خلال السنوات الماضية في خدمة المسافرين من كل أنحاء الجمهورية ، والعمل على تطويرها بحسب الامكانيات البشرية والفنية المتوفرة .

من جانبها أوضحت مديرة مكتب اليمنية بسيئون، الخطوات الجارية التي تعتزم شركة الطيران اليمنية تنفيذها لتحسين خدمات الشركة باعتبارها الناقلالرسمي بالتنسيق مع قيادة مطار سيئون الدولي من أجل زيادة وتوسيع حركة الطيران بفتح خطوط طيران جديدة ، و إضافة خدمات جديدة في حرم المطار.