منتسبو المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت يناشدون بصرف مرتباتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناشد منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة التدخل لصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وعبر المنتسبون في جيش النخبة الحضرمية، عن آسفهم للوضع المعيشي المأساوي الذي ألقى بظلاله على تدهور حياة العسكريون المرابطون في مواقعهم جراء توقف رواتبهم لأكثر من 3 أشهر تمت عملية صرف أخر مرتب مع حلول شهر رمضان بواقع راتب شهرين من أصل استحقاقات ما يزيد عن 6 أشهر.

مطالبين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لهذا الوضعية المهينة وما أسموه بالسياسة التركيعية والتجوعية، والتدخل العاجل باصدار التوجيهات والاوامر للجهات المتخصصة بصرف رواتب جنود المنطقة العسكرية الثانية ومستحقاتهم القانونية، للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشونها وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.