"الداخلية" تكشف عن تفاصيل عملية أمنية "نوعية" في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل العملية الامنية التي نفذتها الاجهزة الامنية بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بهدف القبض على مطلوبين أمنيا وقتل خلالها ضابط واصيب عدد من الجنود.



وقالت الوزارة، إن إدارة أمن وادي حضرموت، نفذت عملية أمنية، للقبض على مطلوبين أمنيا، بتهم جرائم قتل، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وتمكنت خلالها من القبض على اثنين منهم، فيما تمكن الثالص من الفرار، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية في حضرموت، تواصل تعقب المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار للقبض عليه وإحالتهم جميع المتهمين للجهات القضائية لينالوا عقابهم جراء ما اقترفوه.

وبحسب الوزارة، قتل أحد ضابط وجرح عدد من الجنود خلال مداهمة مكان تواجد المطلوبين الثلاثة.

وأوضحت أنه "عند شروع الأجهزة الأمنية بتنفيذ العملية الأمنية وفور وصول رجال الأمن ومعهم أوامر الضبط القهري الصادرة من النيابة العامة إلى مقر المطلوبين، باشر المتهمون بإطلاق وابل من الرصاص على رجال الأمن، ما أدى لاستشهاد (الضابط الملازم أول وفي عبدالشيخ سويلم نصر) وإصابة آخرين من رجال الأمن".

وأشادت وزارة الداخلية وإدارة أمن وادي حضرموت، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لأمن وادي حضرموت.

وجددت الوزارة، التأكيد على عقد الأجهزة الأمنية العزم على فرض الأمن والاستقرار في مدينة سيئون وكافة مديريات الوادي والصحراء ومتابعة كل من تخول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، وكذا تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع الجمهورية.