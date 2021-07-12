شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكلا تستعد لتدشين موسم البلدة السياحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

تستعد مدينة المكلا، خلال الايام القادمة، لتدشين مهرجان موسم البلدة السياحي.



وفي ذات الاطار قامت هيئة خفر السواحل بساحل حضرموت بتوزيع خمس خيام على شواطئ البحر في مدينة المكلا لارشاد المواطنين بامكان السباحة على الشواطئ خاصة الزوار القادمين من خارج ساحل حضرموت.

ويعتبر موسم البلدة السياحي من المواسم التي تجلب اعدادا كبيرة من الزوار القادمين من خارج حضرموت واليمن وتقام خلاله مهرجانات سياحية.