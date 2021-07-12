بارزيق يترأس اجتماعاً للوقوف أمام الاستعدادات اللازمة للموجة المدارية الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، اجتماعاً ضم الأجهزة العسكرية والأمنية والمكاتب الخدمية، للوقوف أمام الاستعدادات اللازمة للموجة المدارية الشرقية التي تتجه نحو بلادنا خلال الأيام القادمة.



وفي مستهل اللقاء أوضح المتنبئ الجوي المهندس عبدالرحمن حميد أن آخر تحاليل البيانات العددية تشير إلى تأثر بلادنا بموجة مدارية شرقية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة مع سيول محلية وقد تصل إلى سيول جارفة، وعواصف رعدية في المياه الاقليمية قبالة سواحل حضرموت، مبيناً أن ذروتها تبدأ من 14 – 20 يوليو.

وناقش اللقاء الأدوار المناطة بالمكاتب الخدمية وسبل وضع الخطط المشتركة بين كافة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، بما فيها تنفيذ عملية مسح استباقية للعبارات، وتسخير الامكانات وتوحيد الجهود للحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث اثناء الموجة المدارية.

واكد المهندس بارزيق على رفع الجاهزية وتكثيف العمالة اثناء حدوث الموجة المدارية، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، موجهاً إدارتي الأشغال والدفاع المدني برفع الجاهزية وتسخير كافة الآليات لخدمة المواطنين، منوهاً بأهمية توحيد العمل بين كافة الوحدات وتلقي البلاغات من العمليات المشتركة بالمحافظة والتجاوب معها بشكل سريع.

وحث الوكيل بارزيق وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت على إصدار النشرات الجوية وإرسالها لوسائل الإعلام بشكل مستمر، التي بدورها ستعمل على توعية المواطنين من مخاطر الموجة المدارية الشرقية.

حضر اللقاء القائم بأعمال مدير عام إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس، وقائد قوات خفر السواحل رائد ركن بحري ماجد أبوبكر العوبثاني، ومدير مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج عبدالرحيم، ومدير عام مكتب محافظ حضرموت الأستاذ ناصر القرزي، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بساحل حضرموت المهندس طه باحيدرة، والقائم بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس طلال الحبشي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري، وممثل عن مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت.