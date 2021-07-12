انعقاد اللقاء التأسيسي لمنتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف وانتخاب هيئة إدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد اللقاء التأسيسي لمنتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، والذي جرى خلاله انتخاب الهيئة الإدارية للمنتدى.



وفي اللقاء أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف، أهمية تشكيل مثل هذه المنتديات التي تساهم في خدمة المجتمع.

وأوضح أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يشجع ويدعم منظمات المجتمع المدني لما تقدمه من دعم في مختلف المجالات.

وقدم شكره وتقديره للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لدعمه أنشطة وفعاليات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

من جهته ألقى البروفسور عامر فائل محمد بلحاف كلمة أكد من خلالها على ضرورة تشكيل مثل هذه المنتديات الرائدة، مثمنا الدور الذي قامت به اللجنة التحضيرية للمنتدى من التنظيم والترتيب الجيد.

إلى ذلك ألقى الأستاذ سالم سعيد دعميش، كلمة رحب فيها بالحاضرين، شاكر لهم تلبية دعوة الحضور.

ووجه الشكر للطالبات الحاصلات على درجة الماجستير، متمنيا لهن مزيدا من التقدم والنجاح في تحصيلهن العلمي.

وتم خلال اللقاء التأسيسي لمنتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف نقاش مستفيض وتبادل الآراء حول ترشيح رئيسا للجمعية العمومية ونائبيه حيث التوافق على اختيار رجل الأعمال شاهين أحمد سالم محيسن رئيسا للجمعية العمومية وكلا من الأستاذ سفيان البخيت و ماهر محمد علي مشخفي نائبين له.

عقب ذلك ترأس رئيس الجمعية العمومية ونائبيه الاجتماع وجرت عملية انتخاب الهيئة الإدارية لمنتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف.

حيث تم انتخاب سالم سعيد دعميش رئيسا للمنتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف وعلي سالم بن محيسن أمينا عاما.

وتشكلت الهيئة الإدارية للمنتدى من عدد من الدوائر الفرعية فيما تضم لجنة الرقابة والتفتيش برئاسة سالم علي سعيد، ومحمد علي الحذيري مقررا وعبدالله علي رماش عضوا.

ويأتي الهدف من تشكيل منتدى شباب وكوادر مناطق بلحاف تشجيع الشباب على مواصلة التعليم العالي والبحث العلمي ودعمهم ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية ومحاربة الظواهر السلبية والحفاظ على العادات والتقاليد والتشبيك والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لخدمة شرائح المجتمع.