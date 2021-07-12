الجعفري يناقش مع مدير عام الغيضة عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري اليوم، بمكتبه، مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان وذلك لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع المواطنين بالمديرية.



وكرّس اللقاء إلى مناقشة الوضع الأمني في المديرية ومشاكل الصرف الصحي وسبل إيجاد المعالجات اللأزمة لها، وكذا أوضاع القطاع الزراعي وإمكانية توفير السماد للمزارعيين وسبل تقديم التسهيلات لمزاولة مهنة الزراعة دون عوائق للتخفيف من معاناة هذه الشريحة في المجتمع وزيادة نسبة الأنتاج الزراعي في المحافظة.

وأكد الوكيل الجعفري أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تبذل جهود كبيرة لمعالجة كافة الأشكاليات المتعلقة بأوضاع المواطنين في شتى المجالات الخدمية والأمنية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات بالمحافظة.

ودعى الوكيل الجعفري بأسم السلطة المحلية بالمحافظة القطاع الخاص الى الأستثمار توفير وايتات الصرف الصحي للمحافظة لحل المشاكل التي تواجه الصرف الصحي للحد من نتائجه السلبية وما تسببه من أضرار صحية و أنتشار الأمراض والأوبئة بين أوساط المجتمع.

وأبدى الجعفري استعداد قيادة المحافظة في دعم المستثمرين في هذا الجانب ، وتقديم كافة التسهيلات اللأزمة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتي من شأنها تجاوز مشاكل الصرف الصحي وتحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين.