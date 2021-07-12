شكرا لبحثكم عن خبر تطورات جديدة بشأن الخلاف بين السعودية والإمارات في منظمة “أوبك ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت وكالة “رويترز” أن روسيا تسعى لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات، من أجل إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة في إطار تحالف “أوبك ”.

ولفتت “رويترز” في هذا الصدد إلى علاقات سياسية واقتصادية راسخة تربط روسيا بالسعودية والإمارات.

كما لم تحدد “أوبك” وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم، فيما أوضح مصدر مطلع للوكالة: “لدينا وقت للتوصل إلى قرار ويحدونا الأمل في أن نجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق”.

وقال مصدر آخر، إن الكويت تعمل أيضا على تسوية الخلافات التي برزت مؤخرا بين السعودية والإمارات.