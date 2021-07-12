شكرا لبحثكم عن خبر التحالف ينفذ عملية نوعية ضد الحوثيين في جبهتي الزاهر وذي ناعم.. والجيش يكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، عملية عسكرية تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة البيضاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، دكت مواقع وتحمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمديريتي الزاهر وذي ناعم.

وأكد، أن الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف، كبّدت مليشيا الحوثي الإنقلابية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.