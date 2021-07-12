شكرا لبحثكم عن خبر تطورات متسارعة.. الجيش يسيطر على ثلاثة مواقع استراتيجية في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مساء الأحد، من السيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء.

مصادر عسكرية وميدانية، قالت إن قوات الجيش والمقاومة حققت تقدماً عسكرياً شمال مديرية الزاهر، واستعادة ثلاثة مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين في منطقة "الأجردي".

وتشهد جبهة الزاهر -وفق المصادر- في هذه الأثناء معارك عنيفة في عدة مواقع، وسط تقدم كبير للقوات الحكومية وانهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها جبهة الزاهر، الساعات الماضية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية.

وبدأت منذ أسبوع عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء تمكنت فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبة مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية من تحرير مناطق واسعة وتقدمت إلى مشارف مركز المحافظة.