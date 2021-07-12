عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني: تحرير مديرية الصومعة بالكامل بمحافظة البيضاء

الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365

قال محافظ محافظة البيضاء، اللواء الركن ناصر السوادي، الأحد، إن المعارك المندلعة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي انتقلت من المديريات المحررة صوب مديرية البيضاء، التي لا يفصلها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات.



ووجه خلال تفقده أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة؛ إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة.

مديرية الصومعة محررة بالكامل

وأكد على أن المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل الى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وبقية محافظات الجمهورية الذين يساندون معركة تحرير البيضاء.

وأشار إلى أن جبهة الحازمية بمديرية الصومعة تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء.

وتفقد المحافظ جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في المديرية.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها، إطلاق معركة النجم الثاقب لتحرير المحافظة الاستراتيجية من المتمردين الحوثيين، حققت فيها القوات المشتركة تقدما متسارعا وحررت مديريتي الزاهر والصومعة.