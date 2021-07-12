تعز.. اجراء دور استلام وتسليم بين مدير مكتب الضرائب السابق والجديد

المنامة - ياسر ابراهيم - جرى، يوم الأحد، دور الاستلام والتسليم بين مدير مكتب الضرائب بمحافظة تعز السابق محمد عثمان السبئي، والمدير الجديد فهمي عبد المجيد العريقي، وذلك في مبنى المكتب، بحضور الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة.

وخلال عملية الاستلام والتسليم، أشاد الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة، بالمدير السابق الشيخ محمد السبئي بدوره في إدارة مكتب الضرائب بالمحافظة، وبصمته في إعادة تأهيل المكتب وكادره، ونقلته النوعية، ومستوى الانجاز.

وقال الوكيل جامل: "إن المدير السابق محمد السبئي، له أدوار وطنية، ومشهود له كموظف متفانٍ في عمله، والجميع في خدمة الوطن". مشددًا على ضرورة تسهيل عملية دور الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات القانونية.

بدوره، أشاد المدير الجديد العريقي لسلفه محمد السبئي، في إدارة المكتب، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية التي ستوكل إليه.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد عثمان السبئي عن أمنيته للمدير الحالي فهمي العريقي النجاح في مهمته الوطنية. داعيًا جميع الموظفين إلى التكاتف والتعاون لما فيه مصلحة المكتب والوطن.