نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ طارق عسكر يحيى أبو شوارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة، في وفاة الشيخ طارق عسكر أبو شوارب، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عسكر يحيى أبو شوارب وأولاد الفقيد عسكر ويحيى طارق أبو شوارب، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وتفانيه في خدمة الوطن وأبناء المجتمع.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وكافة آل أبو شوارب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.