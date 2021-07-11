اليمن يشارك بالاجتماع الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شارك اليمن بوفد برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الدورة الـ 19 لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قرار للحد من المخاطر البيئية للناقلة صافر، بالإضافة إلى مناقشة عددا من الموضوعات والمبادرات البيئية ذات الأولوية للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

واستعرض الوزير الشرجبي، التطورات المتصلة بوضع خزان صافر النفطي، والتهديد البيئي الخطير الذي يمثله الخزان العائم قبالة سواحل الحديدة على الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر .. مؤكداً بأن خزان صافر النفطي معرضا للانفجار في أي وقت، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها .. داعيا إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة، ووضع خطط الاستجابة للحد من التأثيرات الكاارثية المحتملة لتسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى المياه.

ونوه الشرجبي، بجهود المملكة العربية السعودية لتفادي الكارثة وتبنيها لمشروع المسح الميداني للموائل البيئية المتوقع تضررها جرّاء حدوث تسرب محتمل من الخزان صافر أو غرقه أو انفجاره .. داعيا دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئها في ظل الوضع الذي تعيشه اليمن جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.