شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي، الأحد 11 يوليو/تموز 2021، قصفا على مدينة حيس جنوب الحديدة، عقب يوم من قصف المدينة ذاتها.



وذكرت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي قصفت من أماكن تمركزها في منطقة بيت بيش بعدد من قذائف مدفعية الهاون الأحياء السكنية الشمالية لمدينة حيس.

وقالت المصادر، إن القصف كان بصورة عشوائية ما تسبب في بث الخوف والهلع في صفوف سكان المدينة العزل لا سيما النساء والأطفال.

ويوم أمس تعرضت الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي شرق حيس لقصف مماثل من مليشيات الحوثي ما أسفر عن أضرار مادية في منزل مواطن يدعى وليد حساني