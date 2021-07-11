إصابة سائق جرارة بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصيب سائق جرارة "حراثة"، اليوم الأحد 11 يوليو/ تموز 2021م، جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية موزع، بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وانفجر اللغم الذي خلفته مليشيا الحوثي، بسائق الجرارة "عمر الحضرمي" أثناء قيامه بتسوية أرض زراعية لأحد المزارعين في قرية الجبيل، بعزلة الهاملي، وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر، أن الانفجار تسبب بإصابة الحضرمي بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى التابع لأطباء بلا حدود في مديرية المخا، لتقلي العلاج والإسعافات الأولية.

وأضافت أن مديريات الساحل الغربي تحولت إلى أكبر حقل ألغام على مستوى اليمن، بسبب آلاف الألغام التي زرعتها المليشيا في الطرقات والمزارع والهضاب التي يتدفق إليها رعاة الاغنام، وحول آبار المياه وغيرها.

وتسببت الألغام الحوثية المزروعة في مختلف المناطق التي تم تحريرها من قبضتها في عموم البلاد، بسقوط آلاف الضحايا المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.