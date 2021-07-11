مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

عاود فيروس كورونا المستجد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بمختلف المناطق اليمنية المحررة، عقب أيام من التراجع.



وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات كورونا اليوم الأحد 11 يوليو/ تموز 2021، سجلت 7 إصابات مؤكدة جديدة جاءت 3 منها في تعز، وحالتان في كل من عدن وحضرموت.

اللجنة أفادت أن حالات الشفاء من الفيروس لهذا اليوم بلغت 6 حالات، 4 منها في لحج، وحالتان في تعز، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 6948، منها 1366 حالة وفاة، و4141 حالة شفاء