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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

عاود تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بمختلف المناطق اليمنية المحررة، عقب أيام من التراجع.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات كورونا اليوم الأحد 11 يوليو/ تموز 2021، سجلت 7 إصابات مؤكدة جديدة جاءت 3 منها في تعز، وحالتان في كل من عدن وحضرموت.

 

اللجنة أفادت أن حالات الشفاء من الفيروس لهذا اليوم بلغت 6 حالات، 4 منها في لحج، وحالتان في تعز، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 6948، منها 1366 حالة وفاة، و4141 حالة شفاء

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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