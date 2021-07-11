"مسام" يعلن نزع 1863 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي التي دنستها المليشيات الحوثية بالألغام والعبوات الناسفة، الأحد 11 يوليو/تموز 2021م، عن نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.



وأضافت غرفة عمليات المشروع في بيان لها، نشره مكتب مسام الإعلامي، أن الفرق الهندسية الميدانية للمشروع نزعت الأسبوع الماضي 1863 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكرت في بيانها، أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 1317 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى نزع 521 لغماً مضاداً للدبابات و23 لغماً مضاداً للأفراد.

وتمكنت فرق مسام الأسبوع الماضي من تطهير 314741 مترا مربعا من الأراضي، ليصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية المشروع ولغاية 9 يوليو الجاري 24.437.882 مترا مربعا من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وبهذه الحصيلة فإن ما نزعته فرق "مسام" منذ انطلاق المشروع وحتى الآن قد بلغ 261.847 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، كانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد زرعتها في مناطق يمنية عدة قبيل دحرها