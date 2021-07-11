شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 12 حوثيا بنيران الجيش والمقاومة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل 12 عنصراً حوثياً بينهم قيادي بارز بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء جنوب اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، إن قائد ما تسمى بسرية الموت القيادي الحوثي علي القحوم، قتل مع ثمانية من عناصر المليشيات بنيران مقاومة آل حميقان في مديرية الزاهر غرب البيضاء.

ولفتت المصدر إلى مصرع قيادي حوثي آخر يدعى أبوتراب الصالحي، وأربعة من مرافقيه، فيما نجا الحوثي أبومحمد العصر من كمين محكم قتل فيه ثلاثة من مرافقيه بالقرب من موقع الجماجم.

وكانت المليشيات أقرت بمصرع عشرين من قياداتها في جبهات البيضاء، بينهم قائد حملتها في مديرية الزاهر حسين يحيى حسين الحنمي