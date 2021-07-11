الدولار يتخطى حاجز الألف في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

تخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ(1000) ريال في مدينة عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، في أكبر حالة انهيار يتعرض له الريال اليمني لأكثر من عام، وسط صمت حكومي مريب.



مصادر مصرفية أكدت أن سعر الدولار الأمريكي الواحد سجل ارتفاعاً قياسياً، اليوم الأحد 11 يوليو/ تموز 2021، أمام الريال اليمني، بعد أن قفز إلى 1005 ريالات للشراء و1010 ريالات للبيع، فيما تراوحت قيمة الريال السعودي أمام اليمني ما بين (260 -264) ريالا للبيع.

المصادر أرجعت أسباب تدني الريال إلى تجاهل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لحالة الانهيار الاقتصادي، دون تحريكها ساكناً لاتخاذ أي إجراءات اقتصادية حقيقية وجادة.

في السياق، أكد خبراء الاقتصاد، أن الكارثة الاقتصادية لم تعد مجرد تهديد بقدر ما أصبحت واقعاً بدأ يداهم ملايين اليمنيين في مختلف المناطق المحررة.

وأوضحوا أن الارتفاع اليومي لأسعار السلع والمواد الغذائية بات فوق طاقة السكّان، وما يشهده الشارع من انقسامات يرجع إلى بحثهم عن مصدر يقتاتون منه