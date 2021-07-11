شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات برنامج الأغذية العالمي في القطاع الصحي اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم في عدن مع الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا، تدخلات البرنامج في القطاع الصحي.



واستعراض اللقاء انشطة البرنامج وتقييم التدخلات السابقة للمشاريع المشتركة بين الوزارة والبرنامج وأهم التحديات التي تواجه العاملين في مراكز التغذية من جانب الحوافز، وعدم توفير المرافق الصحية بالوقود.

واكد بوكيرا على أهمية بناء شراكة فاعله بين الوزارة والبرنامج والسعي لتمديد الاتفاقية الراهنة وملحقاتها.