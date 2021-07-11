شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 2700 سلة غذائية لـ900 أسرة نازحة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 2700 سلة غذائية لـ 900 أسرة نازحة في 5 مديريات بمحافظة البيضاء.
وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة البيضاء أمين العواضي بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان في إغاثة وإيواء النازحين وتقديم المساعدات الغذائية والايوائية لهم والمساهمة في تأمين احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.