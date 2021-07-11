توزيع 2700 سلة غذائية لـ900 أسرة نازحة في البيضاء

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة البيضاء أمين العواضي بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان في إغاثة وإيواء النازحين وتقديم المساعدات الغذائية والايوائية لهم والمساهمة في تأمين احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 2700 سلة غذائية لـ 900 أسرة نازحة في 5 مديريات بمحافظة البيضاء.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة