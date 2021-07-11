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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في شبوة يناقش سبل تحسين خدمات مستشفى عزان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور سعيد بافضل، اوضاع مستشفى عزان بمديرية ميفعة، وسبل تحسين خدماته لتوجه لاعادة تأهيل مبنى المستشفى، وانشاء غرفة للعناية المركزية له.
واعلن مدير مكتب الصحة استعداد المكتب لدفع مرتبات ثلاث اشهر للبعثة الطبية الازوبيكية العاملة في المستشفى.
واستعرض الاجتماع احتياجات المستشفى للموازنات التشغيلية، والكوادر الطبية، والمستلزمات والتجهيزات الطبية.