اجتماع في شبوة يناقش سبل تحسين خدمات مستشفى عزان

ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور سعيد بافضل، اوضاع مستشفى عزان بمديرية ميفعة، وسبل تحسين خدماته لتوجه لاعادة تأهيل مبنى المستشفى، وانشاء غرفة للعناية المركزية له.

محمد يوسف

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