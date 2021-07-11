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اجتماع في شبوة يناقش سبل تحسين خدمات مستشفى عزان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

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ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور سعيد بافضل، اوضاع مستشفى عزان بمديرية ميفعة، وسبل تحسين خدماته لتوجه لاعادة تأهيل مبنى المستشفى، وانشاء غرفة للعناية المركزية له.

 

واعلن مدير مكتب الصحة استعداد المكتب لدفع مرتبات ثلاث اشهر للبعثة الطبية الازوبيكية العاملة في المستشفى.

 

واستعرض الاجتماع احتياجات المستشفى للموازنات التشغيلية، والكوادر الطبية، والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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