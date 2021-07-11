قتلى وجرحى حوثيون وإخماد تحركات وتدمير آليات في مدينة وريف محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية التابعة لإيران مصرعهم وجرح آخرون، الساعات الماضية الأحد 11 يوليو، في جبهات الساحل الغربي جراء تحركات فاشلة، واستهدافها أعياناً مدنية.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات الانقلابية في قطاع المطار وخلف معسكر الدفاع الساحلي وكيلو 16 بمدينة الحديدة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين القطاعات المشار إليها حققت إصابات مباشرة بضربات مركزة على مجاميع حوثية ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات في ثلاثة مواقع مستحدثة وإجبار البقية على الفرار منها.

وفي جنوب الحديدة أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت منازل المواطنين في مدينتي حيس والتحيتا، وفقاً لذات المصدر.

مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في المدينتين ذات الكثافة السكانية، حيس والتحيتا، رصدت بدقة مصادر نيران مدفعية المليشيات وأخمدتها بالسلاح المناسب