شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشخيص المخبري لكورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بعدن اليوم، ورشة العمل الخاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتشخيص المخبري لكوفيد ١٩، ينظمها الإدارة العامة للطب التشخيصي بقطاع الطب العلاجي بدعم من منظمة الصحة العالمية.



واكد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان ووكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتوره نهى محمود، أهمية الورشة في السعي لتثبيت نظام العمل بالفحوصات الجديده للكوفيد-19 والتي ستعمل على توفير الجهد والوقت والمال دون الحاجة لبنية تحتية معقدة.