القنصلية اليمنية بجده تنظم حلقة نقاش لتوعية الجالية بمزايا تصحيح اوضاع المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت القنصلية اليمنية بمدينة جدة اليوم حلقة نقاش حول إجراءات ومزايا وتسهيلات نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة ولائحته التصحيحية بمشاركة قيادات رفيعة من الجهات ذات الاختصاص في المملكة.



وجاءت الحلقة النقاشية بناء على ما توصلت إليه السفارة من جهود وإعداد مصفوفة عمل في مايو 2021 بشأن توعية أبناء الجالية اليمنية في المملكة بإجراءات الفترة التصحيحية لبرنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة وما يقدمه من تسهيلات لتصحيح الوضع المالي والتجاري للمقيمين على أراضيها بما يمكنهم من إدارة وتملك المشاريع التجارية والصناعية والعقارية الخاصة بهم.

و أوضح وكيل وزارة التجارة رئيس الفترة التصحيحية في المملكة عايض الغوينم عن تخفيض الايراد المالي السنوي لتصحيح اوضاع المستثمرين من 40 مليون الى 10 مليون ريال.

حضر الحلقة النقاشية القنصل اليمني بجده السفير علي العياشي ونائب وزير شئون المغتربين محمد العديل ونائب وزير الصناعة سالم سلمان .