نقابة الصحفيين تنظم لقاءا تشاوريا لتعزيز الحقوق المهنية للصحفيين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءا تشاوريا بمشاركة عدد من الصحفيين بمختلف وسائل الإعلام الرقمية، حول تعزيز الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين العاملين بالإعلام الرقمي.



وأكد رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، مدير عام وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في عدن محمود ثابت، أهمية تعزيز قدرات الصحفيين الشباب العاملين في المواقع الإلكترونية عبر تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل الصحفي، وعبر استعراض التحديات التي تواجه عملهم في الميدان ومع مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها، وتقديم الحلول لهذه التحديات.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يهدف من خلال هذا اللقاء إلى التعريف بقواعد العمل الصحفي في المواقع الإلكترونية، وكيفية التعامل مع حقوق الصحفيين العاملين لديهم من الناحيتين الاقتصادية والمهنية، وكذا التعريف بأهم متطلبات الصحفيين الشباب بما يتعلق بالدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مداركهم بالعمل الصحفي.

تخلل اللقاء استعراض العديد من التحديات التي تواجه الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرقمية في ظل الأوضاع الصعبة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية والمهنية، والخروج بتوصيات تطالب النقابة والاتحاد الدولي بعقد دورات تدريبية مكثفة حول أخلاقيات العمل الصحفي، وعقد لقاء موسع مع رؤوساء تحرير المواقع الرقمية مع المحررين الصحفيين لعرض مشاكلهم ومحاولة الخروج بحلول لها، عبر إبرام عقود عمل تضمن حقوق الصحفيين.