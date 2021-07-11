الداخلية: القبض على 2 متهمين بجرائم قتل وفرار ثالث واستشهاد ضابط وجرح جنود في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية وإدارة أمن وادي حضرموت، القبض على اثنين مطلوبين أمنيا في جرائم قتل، وذلك خلال تنفيذ الأجهزة الأمنية عملية أمنية نوعية، أمس السبت، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.



وأكد بيان صادر عن إدارة أمن وادي حضرموت وفقا ل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، مواصلة الأجهزة الأمنية تعقب المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار للقبض عليه وإحالتهم جميع المتهمين للجهات القضائية لينالوا عقابهم جراء ما اقترفوه.

وقال البيان: إنه عند شروع الأجهزة الأمنية بتنفيذ العملية الأمنية وفور وصول رجال الأمن ومعهم أوامر الضبط القهري الصادرة من النيابة العامة إلى مقر المطلوبين، باشر المتهمون بإطلاق وابل من الرصاص على رجال الأمن، ما أدى لاستشهاد (الضابط الملازم أول وفي عبدالشيخ سويلم نصر) وإصابة آخرين من رجال الأمن .. مترحما على روح الشهيد ومتمنيا الشفاء العاجل لزملائه.

وأشادت وزارة الداخلية وإدارة أمن وادي حضرموت، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لأمن وادي حضرموت .. مجددة التأكيد على عقد الأجهزة الأمنية العزم على فرض الأمن والاستقرار في مدينة سيئون وكافة مديريات الوادي والصحراء ومتابعة كل من تخول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، وكذا تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع الجمهورية.