باصهيب يناقش مع عدد من المنظمات تنفيذ مشاريع نزع الألغام والصحة والقانون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقاءات منفصلة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مسؤولي ومدراء عدد من المنظمات الدولية، تنفيذ مشاريع المنظمات بمجالات نزع الألغام والصحة والمجتمع والمياه والإصحاح البيئي والقانون الدولي الإنساني، في مختلف محافظات الجمهورية.



وركز لقاء نائب وزير التخطيط مع أمين عام المجلس الدانماركي للاجئين تشارلوت سلينت، والمدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط جيري جارفي، ومدير المنظمة في اليمن تالين وين، على آلية تنفيذ مشاريع نزع الألغام وأهمية تضمنها توفير المعدات وتأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز خبراتهم وتنمية قدراتهم في القيام بتنفيذ عمليات نزع الألغام، كما تطرق اللقاء إلى معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والاهتمام بنوعية المشاريع بما يتوائم مع توجه الحكومة لتعزيز الجوانب التنموية.

كما ناقش الدكتور باصهيب خلال لقائه مع مدير العمليات الإقليمي بمنظمة العمل لمكافحة الجوع جوناثان كونيليف، بحضور المنسق الميداني بالمنظمة جيمز كير، ومدير برنامج الصحة والتغذية الدكتورة رنا باعامر، تعزيز أوجه التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع المنظمة في جوانب الصحة والتغذية والإصحاح البيئي في عدد من مناطق محافظتي أبين ولحج ومدينة الخوخة، وشدد باصهيب، على ضرورة الاهتمام عند تنفيذ المشاريع باستهداف المناطق النائية لتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية للسكان بهدف التخفيف من معاناتهم المختلفة.

فيما سلط لقاء نائب وزير التخطيط مع مدير منظمة زوا في اليمن جيرهارد بارتشي، ومدير البرامج في المنظمة وسيم شهاب، على مستوى سير تنفيذ مشاريع المياه، والتي تشمل استكمال تنفيذ مشروع إمداد أنابيب خزان المياه بمديرية البريقة في عدن والذي يغذي مناطق صلاح الدين، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، وتنفيذ مشروع تركيب مضخات المياه ومتطلبات الكهرباء لحقول المياه في بئر ناصر والمناصرة، إضافة إلى تركيب مضخة مياه في منطقة الشوله بمديرية التواهي في عدن.

وأختتمت اللقاءات، بلقاء الدكتور باصهيب، مع مديرة منظمة نداء جنيف في عدن مريم أحمد، ومسؤول الدعم الإداري والاتصال بمكتب المنظمة أحمد ناصر، جرى خلاله مناقشة تعزيز وتنسيق أوجه التعاون المشترك وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بمجال القانون الدولي الإنساني.

حضر اللقاءات وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد وعدد من المعنيين في وزارة التخطيط والمنظمات.