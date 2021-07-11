وزير التربية يطلع على أوضاع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، اليوم بمدينة المكلا، على أوضاع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين (دار المعلمين) بحضرموت.



واستمع الوزير العكبري، لشرح من عميد المعهد العالي يسلم الخنبشي، إلى التخصصات التي يضمها المعهد والتي تشمل اللغة العربية والدراسات الإسلامية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه تخرج من المعهد 23 دفعة تأهيلية منذ تأسيسه في عام 2000م.

وأكد وزير التربية أهمية تضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بأداء بالمعهد والقيام بدوره في تأهيل وتدريب المعلمين خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدمين للدراسة فيها والحاجة الملحة لعودة دوره الريادي في تحسين التعليم وتطويره.

مشيدا بالمعهد وكوادره العاملة ورفد الميدان التربوي والتعليمي بالمعلمين المؤهلين، مبينا حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التعليم وتطويره واستمرار العملية التربوية والتعليمية بالمعهد.

كما قام وزير التربية بزبارة لعيادات الصحة المدرسية للاطلاع على الخدمات الصحية والعلاجية التي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لكافة الفئات التربوية والتعليمية.

وأكد الوزير العكبري على تعزيز الخدمات العلاجية ونشر الوعي الطبي والتثقيف لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي، منوها على ضرورة رفع المستوى الاهتمام بالصحة المدرسية وتفعيل مشاركة الإدارات للأنشطة الصحية العامة الخاصة بها.