لملس: مديرية المنصورة أصبحت ورشة عمل في المجالات الخدمية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

قال محافظ عدن ، أحمد حامد لملس ، بأن مديرية المنصورة أصبحت ورشة عمل في كافة المجالات خاصة في إعادة تأهيل البنى التحتية والتي يتم فيها على قدم وساق بما فيها أعمال السفلتة والصيانة والترميمات.



جاء ذلك ، خلال قيام محافظ عدن ، السبت، بجولة تفقدية في مديرية المنصورة ، أفتتح وتفقد خلالها سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية.

حيث أفتتح محافظ عدن ، أحمد لملس ، ومعه مدير عام المديرية ، أحمد علي الداؤودي ، مشروع إعادة تأهيل وترميم أسواق بيع اللحوم ، والأسماك ، والخضروات والفواكة ، البالغ تكلفته " 48 " مليون ريال ، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.

وأشار محافظ عدن إلى أهمية تنفيذ المشروع لتهيئة وإعادة تفعيل الأسواق العامة بمديرية المنصورة لكي تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أن سوق اللحوم متوقف من أداء عمله أكثر من " 15 " عاماً.

إلى ذلك ، تفقد محافظ عدن ، أحمد لملس ، ومدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، وبحضور مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة ، المهندس وليد منصور الصراري ، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وسفلتة شوارع جميلة بوحيرد ، والكثيري ، والشهيد أحمد صالح الحيدري ، والذي ينفذ بتكلفة " 850 " مليون ريال ، بتمويل من رجال المال والأعمال والمستثمرين ، وبإشراف مباشر من السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة ، في إطار تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

ولفت محافظ عدن إلى أهمية مشاريع صيانة وإعادة سفلتة عدد من شوارع مديرية المنصورة والذي سيسهم في رفع معاناة المواطنين وتسهيل حركة السير ، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على دعم جهود قيادة مديرية المنصورة ومساندتها وبما يسهم في إستمرار الخدمات بها.

وخلال الزيارة ، ثمن محافظ عدن ، أحمد حامد لملس ، الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة وحشدها كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية بمختلف المجالات والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيداً - في الوقت ذاته - بالدور المتميز من قبل رجال المال على جهودهم المبذولة في إعادة تحسين البنية التحتية بمديرية المنصورة ومحافظة عدن بشكل عام.

شارك في الحضور ، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين ، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة ، المهندس رافت كوكني ، ومدير الدراسات والتصاميم بصندوق صيانة الطرق ، المهندس جلال الحدي ، وقائد المنطقة الأمنية بمديرية المنصورة ، العقيد علي بن علي ، ومدير شرطة المنصورة ، العقيد حسين صالح مسهر ، وقائد الحزام الأمني - قطاع المنصورة - النقيب كمال الحالمي ، ومندوب عن القطاع الخاص ، الشيخ عبدالرحمن العبادي ، وعدد من رجال المال والأعمال منهم الشيخ علي عبيد الصلاحي ، وقحطان عتوان.