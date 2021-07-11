مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم في إجتماعه الاول لمناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية للمكتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - تريم

عقد بقاعة مكتب مؤتمر حضرموت الجامع الاجتماع الاول لأعضاء الهيئة الادارية ورؤساء اللجان واللجنه التنفيذيه بالمديرية برئاسة المهندس ماجد رجب يادين رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بتريم وذلك من اجل الوقوف على اهم الانشطه والبرامج التي يعتزم المكتب على إقامتها وكذلك دراسة الخطط الفصلية لجميع لجان المكتب .



حيث أستهل المهندس ماجد رجب يادين رئيس المكتب الحديث مرحبا بالجميع شاكرا الجهود المبذوله في الفتره الماضيه والانشطه التي اقامها المكتب وحث على شد الهمم وتكاتف الجميع والتعاون مابين جميع لجان المؤتمر وذلك من اجل تحقيق جميع الاهداف والرؤى المنشوده لمؤتمر حضرموت الجامع من جميع النواحي وعلى جميع الاصعده وتمثيل المؤتمر بشكل يليق به بالمديرية وبث رسالة المؤتمر الساميه التي من اجلها أنشئ

وناقش الاجتماع ابرز الانشطه والخطط والفعاليات والية سير العمل بالمكتب وعلاقة اللجان والدوائر الرئيسية بالمؤتمر وكذا استعراض جهود لجان الطوارئ والبرامج التي نفذتها خلال كارثة السيول في شهر رمضان المنصرم والوقوف على جميع الانشطه التي اقامها المكتب واللجنه التنفيذيه بالمديرية .

وفي ختام الاجتماع تم رفع منظومة التكاليف الى سكرتارية المكتب من اجل متابعتها والسعي في سبل تنفيذيها حتى يتم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وفق ما تم التخطيط له.

الجدير بالذكر بأن مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم تم إنشائه وفقاً لقرار رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش رقم ( 4 ) لعام 2021م بشان تشكيل مكاتب المؤتمر بمديريات المحافظة بالوادي والصحراء