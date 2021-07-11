مجلس إدارة اليمنية يقر إضافة طائرة جديدة للأسطول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - القاهرة

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، الإجتماع الدوري لمجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية والذي ناقش عدة مواضيع من أهمها علاقة طيران اليمنية بشركة إيرباص العالمية وبعد االإستماع لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشأن لقائهم بشركة إيرباص بمايو الماضي فقد بارك المجلس لما توصلوا إليه معهم.



وقد أثنى أعضاء المجلس على حسن الأداء العام للشركة بالربع الأول من العام الجاري بعد أن تم إستعراض تفاصيله لهم.

كما أقر المجلس تكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالعمل على إضافة طائرة خامسة للأسطول.

وهنا يؤكد طيران اليمنية بأنه يسير بثبات ووفق خطط وبرامج مدروسة لتطوير أسطوله ورفع مستوى خدماته ليوسع من شبكة محطاته ويبقى هو الناقل الوطني والجسر الجوي لكافة أبناء الوطن.