مؤتمر حضرموت الجامع يصدر بيانا حول العملية الأمنية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، بيانا حول العملية الأمنية التي جرت يوم أمس في مدينة سيئون.



وفيما يلي ننشر نص البيان، الذي جاء فيه :

تابعنا باهتمام بالغ العملية الامنية المنفذة بمدينة سيئون يوم السبت التي استهدفت مخابىء بعض المطلوبين أمنيا وما نتج عنها من استشهاد الملازم أول «وفي عبدالشيخ سويلم» وإصابة عدد من الجنود والقبض على عدد 3 من المطلوبين أمنيا وهروب اخر ..

أننا في مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء في الوقت الذي نسند جميع الإجراءات الامنية التي تستهدف تعزيز النظام والسكينة العامة وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون ودعم أجهزة تنفيذ القانون من القيام بمهامها الدستورية والقانونية باعتبارها الضمانة الاساسية للمواطنين، فأننا ندعم خطط قيادة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية في تعزيز تلك الأجهزة بالكوادر البشرية المؤهلة والكفؤة واسنادها لوجستيا بالتجهيزات اللازمة لضمان نجاح عملياتهم الامنية.

تثبت تلك الأحداث جدية وبسالة جنودنا الاوفياء واستعدادهم للتضحية حماية وصيانة للمجتمع وترسيخ للحق والعدالة التي تعد داعما أساسيا لدولة النظام والقانون.