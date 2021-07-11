الجيش الوطني يستهدف الميليشيات غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

شنّ الجيش الوطني اليمني مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، مساء السبت، هجوماً على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "الهجوم استهدف مواقع معادية في وادي حلحلان ومحزام ماس وألحق بميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأنت".

واستهدف طيران التحالف بعدّة غارات آليات وتعزيزات الميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات.

يأتي ذلك بعد أن تكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة ورائها أسلحتها وجثث قتلاها.