محافظ البيضاء يتفقد أوضاع المقاتلين في جبهة الصومعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة بمحافظة البيضاء.



ووجه المحافظ إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة.. مؤكدا أن المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل الى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى ستة كيلو متر.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها رجال الجيش الوطني وألوية العمالقة وألوية الاماجد والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وبقية محافظات الجمهورية الذين يساندوا معركة تحرير البيضاء.

وأشار اللواء السوادي إلى أن جبهة الحازمية بمديرية الصومعة تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء.

الى تفقد المحافظ جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في المديرية.

رافقه خلال الزيارة عدد من القيادات الأمنية وعدد من مدراء عموم المديريات والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.