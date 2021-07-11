تجدد التظاهرات الشعبية في الخوخة للمطالبة بتسليم قتلة الشاب "بهيدر" ومحاكمتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مئات المواطنين، اليوم الأحد، في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، غربي اليمن، للمطالبة بتسليم المتورطين في قتل شاب من أهالي المدينة ومحاكمتهم.



وقالت مصادر محلية، إن المواطنين تظاهروا اليوم في مدينة الخوخة، وسط انتشار مكثف للأمن.



ويطالب المحتجون بتسليم قتلة الشاب، أحمد عمر حسن بهيدر (22 عاما)، وتقديمهم للمحاكمة و رفض أي محاولات لعرقلة العدالة .



والشهر الفائت شهدت المدينة (العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة) تظاهرات ووقفات احتجاجية تطالب بالقبض على قتلة الشاب "بهيدر" الذي قتل بنيران جنود ينتمون إلى لواء "أبو العز"، وهو تشكيل محلي مسلح يعمل لصالح ما يعرف بـ"القوات المشتركة".

