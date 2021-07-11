معين عبدالملك يقدم التعازي لمحافظ المهرة بوفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التعازي والمواساة لمحافظ المهرة محمد علي ياسر ، بوفاة شقيقه عضو مجلس الشورى محسن علي ياسر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي اجراه بمحافظ المهرة، ان اليمن فقدت برحيل محسن علي ياسر واحدًا من أبنائها المخلصين والشخصيات الرائدة التي اثرت بعطائها مختلف الجوانب الوطنية والسياسية والثقافية، وكان مثالا للمسؤول الناجح في كل المناصب والمهام التي تولاها.. منوها باسهاماته الشعرية وما خلفه من مآثر وبصمات مميزة على الساحة الثقافية.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي وعظيم المواساة لكل أسرة وأقارب الفقيد الراحل والوطن عموما بهذا المصاب الجلل.. داعياً الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.