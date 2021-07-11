وهيط يؤكد أستمرار عزيمة شركة الغاز بمواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - مأرب

أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط استمرار عزيمة الشركة بمواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات التي تواجه الشركة.



جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري النصف سنوي، لمدراء منشآت ومكاتب وممثلي الشركة، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام عبدالله باعبود، والذي أقيم بمحافظة مأرب.

واشار المهندس وهيط للإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية منذ انقلاب مليشيا الحوثي وفي مقدمتها استمرارها في الانتاج والتوزيع لمادة الغاز المنزلي لكافة محافظات الجمهورية وتطوير اليات العمل في الانتاج والتوزيع والرقابة وإطلاق الشركة عدد من الأساليب التطويرية وذلك من خلال الإنتقال مؤخرا من العمل اليدوي بكافة اعمالها بما يخدم تطوير الاداء وسهولة استخدام البيانات والمعلومات والرقابة.

متطرقا للتحديات والمصاعب وفي مقدمتها منع مليشيا الحوثي فروع الشركة في مناطق سيطرتها من العمل والرقابة على توزيع مادة الغاز المنزلي واضطرار الشركة لعمل ممثلي ومراقبين مجتمعيين لها من خارج الشركة وذلك لاستمرار العمل والرقابة بالحد الأدنى لضمان وصول مادة الغاز المنزلي بمناطق سيطرة المليشيا.

مؤكد عزيمة الشركة لإيصال الغاز المنزلي الى كافة المواطنين بالسعر المناسب وتخفيف معاناتهم بمختلف المحافظات لكل أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته دون تفريق.. كونها خدمة مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالحياة اليومية للمواطنين رغم محدودية الإنتاج للغاز ومشتقاته وعدم ثبات وإستقرار الكميات المنتجة.

مشيدا بالعلاقة والتعاون الوثيق الفعال بين الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.