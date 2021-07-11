ورشة عمل تعريفية للمنظمات العامة في مشروع إستعادة سبل العيش بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ورشة عمل تعريفية للمنظمات العاملة في مشروع إستعادة سبل عيش أفراد المجتمعات المستضعفة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتنفيذ منظمة سول للتنمية .



ويستهدف المشروع (150) شخصاً من فئات وشرائح المجتمع المختلفة والأشد احتياجاً لتوزيع منح مالية وعربات (التوكتوك)، إلى جانب تدريب وتأهيل المستفيدين من المشروع على صيانة العربات العاملة بالطاقة الشمسية لخدمتها في مجال عملهم في القطاعات الخاصة والمشاريع الصغيرة المدرة بالدخل المادي التي تحقق دخلاً مادياً لهم ولأسرهم واعالتها .

واستعرض منسق المشروع لمنظمة سول للتنمية "محمد النهمي" مراحل المشروع بدءً بالمنظمات العاملة في هذا المجال وحتى معايير اختيار المستفيدين والفرق التطوعية التي ستعمل على النزول الميداني للمستفيدين لتقييم حالتهم المعيشية وعمل تراخيص لهم وتدريبهم بشكل كامل .

من جهته أوضح ضابط المشروع "نزار الكثيري" الى أن المشروع سيقدم فيه (500) فرد سيتم اختيار (150) مستفيد فقط لمن تنطبق عليهم شروط المنظمة بعد نزول فريق تقييم متطوع إليهم لضمان استفادتهم من المشروع في مجالات النقل ونقل البضائع والتجارة والصناعة والتعاملات الاسرية واليومية من فئات ذوي الإعاقة والمهمشين والنساء المعيلات

وتم في اللقاء الذي حضره المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلود الشيخ التناقش حول آلية بدء العمل في المشروع وملاحظات لتطوير عمله مع المنظمات الشريكة المنفذة وتقييمها واستعراض ملاحظات لبدء العمل في قادم الأيام.