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الرئيس هادي يعزي محافظ المهرة بوفاة شقيقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

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أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية امس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ المهرة محمد علي ياسر عزاه خلاله وكافة اسرته في وفاة شقيقه محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى.

 

واشاد رئيس الجمهورية، بمناقب الفقيد الوطنية وادواره النضالية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. لافتا الى مكانته الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها في مسيرة حياته.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 

من جانبه عبر محافظ المهرة عن شكره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة الصادقة.. مثمناً اللفتة الكريمة لفخامة الرئيس ومواقفه الانسانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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