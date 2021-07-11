الرئيس هادي يعزي محافظ المهرة بوفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية امس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ المهرة محمد علي ياسر عزاه خلاله وكافة اسرته في وفاة شقيقه محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى.



واشاد رئيس الجمهورية، بمناقب الفقيد الوطنية وادواره النضالية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. لافتا الى مكانته الاجتماعية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها في مسيرة حياته.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر محافظ المهرة عن شكره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة الصادقة.. مثمناً اللفتة الكريمة لفخامة الرئيس ومواقفه الانسانية.