بدء برنامج تدريبي بمأرب حول فض النزاعات والمناصرة لتعزيز التماسك المجتمعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

بدأ اليوم بمأرب برنامج تدريبي حول التشبيك وبناء الشراكات وفض النزاعات والمناصر، والذي تنفذه جمعية اجيال مأرب ضمن مشروع تعزيز دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في التماسك المجتمعي بالمحافظة بالتعاون مع برنامج جسور.



ويشارك في البرنامج الذي ينفذ على مدى سبعة ايام 27 متدرب ومتدربة يمثلون السلطات المحلية في مديريات (المدينة، الوادي، والجوبة) الى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وفي افتتاح البرنامج اكد وكيل المحافظة علي محمد المعوضي على اهمية اقامة مثل هذه البرامج التنموية التي تسعى الى تعزيز الشراكة المجتمعية في برامج التنمية المحلية المنشودة وخدمة المجتمع وتطوير الخدمات واعداد الشباب من الذكور والاناث للاسهام بدور فعال في العملية التنموية وتأهيليهم لقيادة المجتمع.

منوها بدعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في بناء القدرات المحلية وتنمية المهارات خاصة لدى الشباب بما يؤهلهم في قيادة التنمية المنشودة والاسهام الفعال في انجاح برامج التنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الرسمية في تطوير الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين من سكان المحافظة والنازحين الذين استوعبتهم المحافظة باعداد تصل الى اكثر من اثنين مليون ونصف نازح.

من جانبه اشار رئيس جمعية اجيال مأرب ناصر مهتم الى ان البرنامج يهدف الى تعزيز التماسك المجتمعي والعلاقة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تسهيل تقديم الخدمات العامة وتطويرها.

حضر الافتتاح مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي ومدير عام الادارة العامة للمبادرات المجتمعية طه غلاب ومدير عام البحوث والتدريب بديوان المحافظة جمال قاسم الجعفري ومدير عام تنمية المرأة فنده العماري.