وزير الصحة يرأس اجتماع لجنة استقبال العائدين من الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - بنجلور

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اجتماعا بأعضاء اللجنة الاشرافيه المكلفة باستقبال العائدين من الهند؛ للوقوف على الإجراءات الطبية والفنية الجارية لاستقبال الدفعة الثانية من العالقين البالغ عددهم 151 فردا يتوقع وصولهم إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن الليلة.



واطلع وزير الصحة من رئيس اللجنة الإشرافية وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي د.شوقي الشرجبي، على التقييم الخاص بأداء اللجنة بتخصصاتها المختلفة وجملة الملاحظات الموجبة لتعزيز عملها ميدانيا.

وأشاد الوزير بحيبح بجهود اللجنة بجميع طواقمها، مشددا على ضرورة البناء على ماهو إيجابي وما اكتسبته اللجنة من خبرات ميدانية وتجاوز للمعوقات التي اعترضت عملها خلال استقبال الدفعة الأولى.

موجها اللجنة بمضاعفة الجهود والاستمرار بذات الهمة والنشاط عند استقبال الدفعه الأولى والتجهيز والاستعداد لاستقبال بقية الدفعات من العالقين في الهند حتى آخر دفعة.

ونوه وزير الصحة إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء قضت بضرورة أن يحظى العالقين بكل التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى وطنهم سالمين مع ايلائهم كل العناية الطبية.