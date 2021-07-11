وزير الصحة ورئيس جامعة عدن يختتمان امتحانات البورد العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور على سير الامتحان النهائي لمساق الجراحة العامة الذي ينظمه المجلس العربي للاختصاصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة عدن في كلية الطب والعلوم الصحية بعدن.



وجرت الامتحانات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة بنظام الاوسكي لمساق الجراحة العامة وتشرف علية لجنة من الأساتذة من مختلف اقطار الوطن العربي والمجلس اليمني للتخصصات الطبية.

وخضع 52 طبيبا وطبيبة في مجال الجراحة العامة من مختلف محافظات الجمهورية لامتحانات سريرية تؤدى على مرحلتين الأولى تتكون من عشرين شريحة امتحانية فيما تضمنت المرحلة الثانية امتحان سريري اكلينكي.

وأشاد وزير الصحة ورئيس جامعة عدن بالدور الذي اضطلع به المجلس العربي للاختصاصات الصحية في تعزيز منظومة العمل الصحي بالتخصصات المختلفة.

لافتين إلى أن إجراء الامتحانات في عدن يعطي دلالات إيجابية عديدة ويبعث برسائل إيجابية تؤكد أن المدينة آمنة ومستقرة.

ويشار إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية قد سجل تخريج اكثر من سبعين الف طبيب وطبيبة من عموم أقطار الوطن العربي وفي تخصصات عديدة.

حضر الاحتفالية نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، وعدد من الأساتذة والاكاديميين في وزارة الصحة وجامعة عدن.