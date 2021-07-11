باكريت تعزي في وفاة الشيخ محسن علي ياسر

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا القلبية لأخ محمدعلي ياسر محافظ المحافظة وقبيلة رعفيت خاصه والمهرة عامة ، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

رفعت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، خديجة باكريت تعزية الى محافظ المهرة في وفاة اخيه الاديب الذي شغل العديد من المناصب القيادية الشيخ محسن علي ياسر .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة