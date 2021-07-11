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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت تعزي في وفاة الشيخ محسن علي ياسر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021
الخليج 365 - متابعات
رفعت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، خديجة باكريت تعزية الى محافظ المهرة في وفاة اخيه الاديب الذي شغل العديد من المناصب القيادية الشيخ محسن علي ياسر .
وفيما يلي نص التعزية:
ببالغ الأسى والحزن، تلقينا نبأ وفاة الشيخ محسن علي ياسر.
وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا القلبية لأخ محمدعلي ياسر محافظ المحافظة وقبيلة رعفيت خاصه والمهرة عامة ، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون