شكرا لبحثكم عن خبر وفاة اول حالة غرقا في بحر المكلا قبل موعد حلول موسم البلدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي مواطن من أبناء المناطق الشمالية مصرعه،ظهر اليوم في الساعة الواحدة بعد الظهر ، غرقًا أثناء استحمامه بمياه بحر المكلا في كورنيش المحضار . وبادر المواطنون من أبناء المنطقة بإنقاذ الغريق وتم نقلة إلى مستشفى باشراحيل (الامومة والطفولة) ولكنه فارق الحياة. وناشد نشطاء وإعلاميين و رواد التواصل الاجتماعي من ابناء مدينة المكلا قيادة خفر السواحل في محافظة حضرموت بالإنتشار الأمني في السواحل للتحذير من خطورة البحر الهائج والإنقاذ.

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