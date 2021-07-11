عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قائد الحوثيين بجبهة الزاهر في البيضاء

الأحد 11 يوليه 2021

الخليج 365

مع مواصلة الجيش الوطني تقدمه في محافظة البيضاء وسط البلاد، أفادت مصادر، السبت، بمقتل قائد الحملة الحوثية في جبهة الزاهر في المحافظة.



وكان الجيش الوطني أعلن في وقت سابق من السبت، عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأتت هذه التطورات في وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة بالقرب من مواقع الحبج، حيث تسعى الميليشيات لاستعادة المناطق التي فقدتها قبل أيام.

فيما تشتد المعارك في محيط مركز مديرية الزاهر، خصوصاً مع تقدم مقاومة الحازمية والصومعة من الجهة الشرقية باتجاه مركز المحافظة.

بدوره، شنّ طيران التحالف سلسلة غارات في ساعات متأخرة من الليل، استهدف فيها مواقع تمركز الميليشيات غرب محافظة البيضاء.

100 قتيل

وبعد سلسلة ضربات طالت مواقع الحوثيين، تلتها معارك أخرى داخل مركز مديرية الزاهر إثر تسلل عناصر من الميليشيا وتحصنهم داخل منازل المواطنين، أفادت مصادر الجمعة، بسقوط 100 حوثي بين قتيل وجريح في جبهة الحازمية.

كما أوضحت مصادر عسكرية أن قرابة ستين قتيلا سقطوا في تصدي مقاومة الحازمية لأعنف هجوم حوثي منذ فجر اليوم.

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.