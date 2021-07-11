عدن.. احتجاجات شعبية للمطالبة بالإفراج عن مختطفين وتحسين الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، يومي الجمعة والسبت، احتجاجات شعبية وإغلاق للطرقات للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المختطفين لدى مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والتنديد بتردي الخدمات.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المحتجين قاموا بإغلاق شوارع في مديرية التواهي، اليوم السبت، وقاموا بإحراق الإطارات، للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين لدى مليشيا الانتقالي ومن بينهم الناشط فؤاد الذيقان، الذي اختطف في يونيو الماضي على خلفية مطالبته بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



والجمعة، أغلق محتجون غاضبون عدد من الطرق المؤدية إلى مدينه التواهي.



وأفادت مصادر محلية بالمدينة، أن عشرات المحتجين أضرموا النار في إطارات السيارات التالفة في مداخل منطقة التواهي احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء، مرددين شعارات مناهضة لمليشيا الانتقالي التي تُحكم سيطرتها على المدينة.



وتشهد مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تردٍ كبير للخدمات وعلى وجه الخصوص "الكهرباء، والمياة، والصحة"، مع انتهاكات أمنية مستمرة للمدنيين من قبل مليشيا الانتقالي المسيطرة على المحافظة.

