لأول مرة.. 52 طبيبًا وطبيبة يؤدون امتحان البورد العربي في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، على سير الامتحان النهائي لمساق الجراحة العامة، الذي ينظمه المجلس العربي للاختصاصات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة عدن.

وجرت الامتحانات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة بنظام الأوسكي لمساق الجراحة العامة، في كلية الطب بجامعة عدن، تحت إشراف لجنة من الأساتذة من مختلف أقطار الوطن العربي، والمجلس اليمني للتخصصات الطبية.

وخضع 52 طبيبًا وطبيبة في مجال الجراحة العامة من مختلف محافظات الجمهورية لامتحانات سريرية تؤدى على مرحلتين الأولى تتكون من عشرين شريحة امتحانية، فيما تضمنت المرحلة الثانية امتحان سريري اكلينكي.

وأشاد وزير الصحة ورئيس جامعة عدن بالدور الذي اضطلع به المجلس العربي للاختصاصات الصحية في تعزيز منظومة العمل الصحي بالتخصصات المختلفة.

ولفت إلى أن إجراء الامتحانات في عدن يعطي دلالات إيجابية عديدة ويبعث برسائل إيجابية تؤكد أن المدينة آمنة ومستقرة.

يشار إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية قد سجل تخريج اكثر من سبعين الف طبيب وطبيبة من عموم أقطار الوطن العربي وفي تخصصات عديدة.